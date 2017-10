Danske Banki Eesti rahapesuskandaal võttis uue pöörde

Eile õhtul tegi Taani Danske Bank börsiteate, et Pariisi kohus Tribunal de Grande Instance de Paris algatas panga vastu juurdluse seoses Danske Banki Eesti klientide poolt aastatel 2008 kuni 2011 tehingutega, millel lasub rahapesu kahtlus.

Kohus teavitas Danske Banki, et nad on uurimise all seoses organiseeritud rahapesuga maksude vältimiseks ja pettusteks alates 1. jaanuarist 2008 kuni 22. juuli 2011 mitmete tehingute osas sealhulgas investeerimise, varjamise või valuuta vahetamisega avades kontosid kuritegevusega saadud rahade kontole kandmiseks, lubades kontodel mitmeid tehinguid, millel puudub mistahes majanduslik põhjendus. Jutt käib 15 miljonist eurost ja 14 kliendist. Nende tehingutel pole muud eesmärki, kui varjata kriminaalse raha välismaist lõpliku saajat.

Danske Bank teatas, et jutt käib Danske Bank Eesti uurimisest. 2008-2011. aastal kanti Danske Banki endiste klientide poolt Prantsusmaale umbes 15 miljonit eurot, teatas pangatöötaja Flemming Pristed. „Need kliendid olid osa Danske Banki Eesti mitteresidentide klientide portfellist, kuid kõik mitteresidentide kontod on nüüdseks suletud. Me ei ole hetkel võimelised ütlema, kas konkreetsed summad tulid illegaalsetest tegevustest ja me ei taha uurimise vältel konkreetsemalt juhtumit kommenteerida“