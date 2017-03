Danske Banki juht: saime noomituse ja ettekirjutuse

Me ei pea õigeks kommenteerida konkreetsete töötajate töösuhteid, kommenteeris rahapesuskandaali, millesse on segatud ka Danske Bank, panga tegevjuht Ivar Pae.

„Peame tunnistama, et meil on Eesti filiaalis varasemalt olnud ebapiisavad rahapesu tõkestamise meetmed ja monitooringsüsteem, sh on esinenud probleeme „tunne oma klienti“ põhimõtete täitmisega,“ ütles Pae. „Oleme tunnistanud neid probleeme nii Eesti kui ka Taani Finantsinspektsioonile, kes eelmisel aastal andsid välja vastavalt ettekirjutuse ja noomituse.“

Kui tuvastame kahtlaseid tehinguid, teavitame sellest vastavaid asutusi, seletas ta panga tegevust.

„Samuti oleme kohustatud andma selgitusi tehingute uurimisel. Enamike kahtlaste tehingute osas on vastavad tegevused tehtud,“ ütles ta. „Me ei tea, kas tegemist on rahapesu juhtumitega või mitte, see on vastavate ametiasutuste otsustada.“

„Me ei aktsepteeri seda, kui keegi soovib kasutada Danske Banki rahapesu või mõne teise kriminaalse tegevuse raames. Oleme kasutusele võtnud mitmeid meetmeid, et vältida sarnase olukorra tekkimist tulevikus,“ jätkas ta. „Oleme läbi viinud täieliku kliendiportfellide puhastamise Eestis ja väljunud mitteresidentide teenindamise ärist, muutnud oma organisatsiooni ja juhtkonda, rakendanud rangemad kontrollisüsteemid, koolitanud töötajaid, arendanud meie IT-süsteeme ning lisanud enam ressursse kogu valdkonda.“