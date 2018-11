Danske Banki omava mõjuvõimsa Mærski suguvõsa esindaja: juhatusest tuleb kõrvaldada kõik, keda saab Eestis toimunus süüdistada

Võimalikult kiiresti korraldatavat erakorralist aktsionäride koosolekut nõuab Danske Banki Taani suuromanik A.P. Møller, mis pakub panga juhatusse kaht oma kandidaati, vahendab Kauppalehti.

Juhatuse ümberkorraldamise taga on Taani mõjukas Mærskide perekond, mis juhib maailma suurimat kaubalaevaettevõtet.

Danske Banki kontrolliva Mærskidele kuuluva A.P. Møller Holdingu tegevjuht Robert Mærsk Uggla peab isikute väljavahetamist vältimatuks.

„On tähtis, panga tulevases juhatuses istuvad isikud, keda ei saa süüdistada milleski, mis on Eestis juhtunud,” ütles Mærsk Uggla Svenska Dagbladetile.

Mærsk Uggla põhjendas, miks suuromanike suguvõsa nüüd mängu astus.

„Danske Banki on tõenäoliselt kasutanud kurjategijad. On selge, et oleme olukorraga äärmiselt rahulolematud,” ütles Mærsk Uggla. „Nagu panga raportist võib aru saada, ei ole juhtkond kahjuks reageerinud piisaval viisil signaalidele vilepuhujatelt ja teistelt. See on kahetsusväärne. Seetõttu peab võtma ette mitmeid tegevusi usalduse taastamiseks.”

Kavas on välja vahetada mitmeid juhatuse liikmeid. Praeguse juhatuse esimehe Ole Anderseni asendajaks nimetati Karsten Dybvad, kes on Taani ettevõtjate liidu tegevjuht ning on varem töötanud Taani rahandusministeeriumis ja olnud finantsvaldkonna reeglite üks väljatöötajatest 2008. aasta kriisi järel.

„Tal on ulatuslik kogemus koostööst võimudega, mis on selles kontekstis tähtis,” ütles Mærsk Uggla.

Teine juhatuse kandidaat on Jan Nielsen, kes vastutab A.P. Mølleri investeeringute eest ja istub mänguasjafirma Lego juhatuses. Varem on Nielsen töötanud finantsettevõttes Blackstone.