Danske Banki rahapesu uurimise asjus kinnipeetutel on kõvasti kinnisvara

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 5

Meerhof 2.0 Foto: Metro Capital, Delfi

Danske Banki rahapesu uurimise asjus ajutiselt kinni peetutest pole ühel üldse kinnisvara, vähemalt mitte oma nimel. Mõnel on ohtralt kinnisvara. Osadele kinnisvaraobjektidele on alates 18. detsembrist algatatud kanded, kus ei saa välistada, et tegemist võivad olla hüpoteegi seadmise kannetega Eesti vabariigi kasuks ehk sisuliselt varade arestimisega. Ei saa välistada ka muud sorti kandeid.