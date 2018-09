Danske Banki tegevjuht astus tagasi

"On selge, et Danske ei ole käitunud vastutustundlikult Eesti filiaalis toimunud rahapesu osas. Ma kahetsen seda sügavalt. Isegi, kui uurimise tulemustes selgub, et ma olen käitunud seadusi järgides, usun, et minu tagasiastumine on kõigile osapooltele parim. Tegevjuhina vastutan pangas toimuva ees ja minu jaoks on ametist loobumine õige samm. Ma olen otsust edasi lükanud, sest tahtsin panka toetada sellel keerulisel perioodil," ütles Borgen.

Nõukgo esimees Ole Andersen ütles, et austab Borgeni otsust ning leiab, et see on õige samm. "Thomas Borgen on olnud aastaid Danskes kandev jõud, kes on suunanud meid edasi muutustele. Tema ametisse astumise asjast on pank tugevdanud oma positsiooni ja teinud läbi suuri muutusi," ütles Andersen.