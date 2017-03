Danske jaepangandus Eestis müügis

Taani majandusleht Börsen kirjutab täna, et Danske Bank on valmis Eestis oma jaepanganduse äri ära müüma.

„Oleme just Lätis ja Leedus oma jaepanganduse Swedbankile ära müünud. Meie jaepanganduse Eesti haru on osa panga tegevusest, mis ei ole tuumiktegevus, ja on müügis,“ vahendab Äripäev panga pressiesindaja Kenni Lethi Taani ajalehele öeldut.

Kui Danske Bank Soome Sampo panga ostis, saadi n-ö kauba peale ka tütarpangad Eestis, Lätis ja Leedus ning pank Venemaal. 2015. a alguses teatas Danske, et lõpetab järk järgult Balti riikides uute laenude väljastamise eraklientidele.

„Oleme strateegiliselt Eestis olemas oma Põhjala äriklientide teenindamisseks, kui nad Eestis äri ajavad. Samuti Eesti äriklientide jaoks, kes tegutsevad Skandinaavia turul,“ ütles Leth. Pressiesindaja sõnul see osa panga tegevusest müügis ei ole.

