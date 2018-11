Danske kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, et vahetada välja skandaalidest räsitud panga nõukogu

Ettepanek on valida Danske Banki nõukokku Taani tööstuskoja juht Karsten Dybvad ja A.P. Møller Holding A/S-i IT-juht ja juhatuse liige Jan Thorsgaard.

"Suuraktsionäridega vestluste ja panga hetkesituatsiooni arvestades on nõukogu ühte meelt, et usalduse taastamiseks on vajalikud laiaulatuslikud muudatused," seisab börsiteates.

Nõukogu esimees Ole Andersen ütles juba 19. septembril, Danske panga raporti avalikustamise ajal, et lahkub nõukogust. Niisamuti soovib lahkuda auditikomitee juht Jørn P. Jensen.