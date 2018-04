Danske kuulsusetu kadumine tühja kohta ei tekita

Danske Pank teatas eile, et siinsed kliendid enam uusi lepinguid sõlmida ei saa ja suund võetakse Põhjamaade klientide teenindamisele. Panga Eesti tegevjuht Ivar Pae selgitas, et panga seniseid lepinguid täidetakse kuni uute teadeteni, kuid selle aasta jooksul üritatakse mitmete igapäevateenuste pakkumine lõpetada. Baltikumis jätkatakse Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamist.

Pae kinnitas, et kliendid ei pea praegu mingeid samme astuma ja teenuste lõpetamisest antakse neile teada. Danske Bankil on Eestis 353 töötajat ning Pae sõnul töötajate arv edaspidi väheneb, kuid kui paljud töötajad ja millal oma töö kaotavad, on vara öelda.