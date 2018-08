Danske loobub Eestis rahapesu vahendamise teel saadud kogutulust. Kui palju tuleb 200 miljonist eurost ära anda?

Danske juhid leiavad, et pank ei peaks Eestis aset leidnud kahtlastest tehingutest rahalist kasu saama, teatab panga kodulehel ilmunud pressiteade.

Danske plaanib nimetatud tehingutelt teenitud koguteenistuse (gross income) ühiskonna hüvanguks anda, näiteks ärikuritegude vastu võitlejatele.

Panga tegevjuht Thomas F. Borgen leiab, et rahapesu uurimise ajal on vara mingeid järeldusi teha, aga kinnitab, et pank pole omaenda kõrgeid standardeid järgida suutnud ja kahetseb seda.

Ta ei oska veel öelda kahtlaste tehingute kaudu liikunud rahasummade täissuurust ega seega nendelt teenitud kogutulu.

Küll aga on teada, et Danske Eesti mitteresidentide valdkonna kogutulu ajavahemikus 2007-2015 (kuni selle sulgemiseni) oli arvestuslikult 1,5 miljardit Taani krooni. Ehk praeguse kursi järgi 200 miljonit eurot.

Rahapesu uurimine ei ole lihtne Uuritav periood katab üheksa aastat ja sisaldab palju andmeid, mida läbi vaadata, sh 9 miljonit e-kirja, 7000 dokumenti ja miljoneid tehinguid. Uuringutulemusi võib mingil kujul oodata praeguse kava järgi tänavuseks septembriks.