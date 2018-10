Danske lubab vilepuhujal europarlamendi ees tunnistusi anda

Briti kodanikust Howard Wilkinson töötas Danske panga Balti piirkonna kauplemistehingute juhina ajavahemikus 2007 kuni aprill 2014, vahendab Bloomberg.

Wilkinson lahkus ametist neli kuud pärast seda, kui andis esmakordselt Kopenhaagenis asuvale Danske juhtkonnale teada kahtlastest tehingutest pangas. Ühtlasi nähakse temal olulist rolli selles, et täna avalikkus teab Danske rahapesuskandaalist just nii palju nagu ta teab.

Taani suurim pank andis esmaspäeval teada, et „vabastab kõnealuse isiku kõigist Danske panga lepinguga seotud konfidentsiaalsuskohustustest”. Danske panga sammus nähakse allumist survele, mida nii Euroopa kui Taani parlament on pangale avaldanud seoses piirangutega vilepuhuja tunnistusele.

Nüüd saab Wilkinson võtta vastu Euroopa Parlamendi erikomisjoni kutse minna 21. novembril Danske siseelust aastate 2007-2014 rääkima. Kaks päeva enne seda peab ta tegema sama ka Taani parlamendi ees.

Wilkinsoni advokaadi Steve Kohni sõnul tähendab see Danske panga samm, et ühtlasi saab mees anda tunnistusi ka USA ametivõimudele. Küll aga ei soovinud ta täpsustada, millal see täpselt aset leiab.

Danske panga Eesti haru läbinud rahapesuskandaal, mille mõõtmeid hinnatakse 200 miljardile eurole, on üks suurimaid nii Euroopas kui maailmas tervikuna.