Danske: majanduskasv on ekstreemne

Lõpuks kasvasid Eestis ka investeeringud, mis on neli aastat järjest negatiivsed olnud, ütles Danske Banki Balti peaanalüütik Rokas Grajauskas. Majanduskasvu tempot peab ta aga ajutiseks ja ekstreemseks.

„Me ootasime järjekordset tugevat Eesti majanduskasvu numbrit, kuid teise kvartali 5,2 protsendine majanduskasv on ekstreemselt tugev number ja tõenäoliselt ei jätku sellise tempoga,“ ütles ta.

Sel aastal on olemas kõik eeldused kiireks majanduskasvuks – palgakasv on väga tugev, eratarbimine kasvab, paranevad eksporditurud aitavad Eesti eksporti.

Paljud ettevõtted olid aastaid alainvesteerinud, tootmisvõimsuste kasv kerkis kriisijärgsele kõrgtasemele, sama tegi ka ärikindlustunne, vaba rahajääk oli ettevõtetes rekordiline, mis pani ettevõtteid investeerima.

"Lisaks ootame sel aastal EL rahastuse laialijagamise kasvu, mis avaldab mõju investeerimisele, eriti ehituses," ütles Grajauskas. Teise kvartali investeeringute kasv oli 18 protsenti.

„Aga järgmisel aastal on tänavuse investeerimise tõttu baas kõrge ja see surub majanduskasvu alla,“ ütles ta. „Tarbimine jääb tugevaks, sest tööjõuturul on väga kitsas.“