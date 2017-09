Danske panga endine juht kiitleb nende rahapesu vastase kaitsega. Tema nina all käis aga pangast läbi miljardeid eurosid kahtlast raha

Hoolimata tema juhitud pangas toimunud massiivsele aserite rahapesule kiitleb endine Danske panga Eesti filiaali juht Aivar Rehe, et rahapesu vastane kaitse oli väga hea.

„Rahapesu vastane kaitse toimis,“ teatas Rehe Äripäevale. Ta jätkas, et finantsinspektsioon osundab alati vajadusele täiustada süsteemi, s.o protseduure ja infotehnoloogilisi lahendusi. „See oli asja tuum. Hindan, et minu lahkudes oli 85% kokkulepitud täiendustest juba juurutatud,“ sõnas Rehe, kes lahkus pangajuhi kohalt 2015. aasta septembris, olles sama vankrit vedanud üle 10 aasta ja seda laitmatu renomeega, kuni Ažerbaidzaani rahapesuskandaalini.

