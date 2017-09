Danske panga skandaali keskmes olev Alijevite pere: keskne roll skeemides on modellist tütardel

Aserbaidžaani president Ilham Alijev on üks rikkamaid riigijuhte maailmas. Tema väidetav varanduse suurus on 500 miljoni dollari kandis. Lisaks on aga hulga vara ka tema lastel ning abikaasal. Eriti säravalt tuleb esile tütar Leyla, kel hinge taga 200 miljoni dollari jagu vara ning kes on isa oluliste offshore ettevõtete juhatustes, kirjutavad erinevad meediakanalid.

President Alijev käis ülikoolis Moskvas ning omandas seal doktorikraadi ajaloos. Varasemalt oli tal taskus ka magistrikraad rahvusvahelistes suhetes. 1994. aastal sai temast Aserbaidžaani rahvusliku naftafirma asepresident. Paari aasta pärast valiti ta juba riigi rahvusassamblee liikmeks ja temast sai ka Aserbaidžaani olümpiakomitee president. Euroopa Nõukogus oli ta aserite delegatsiooni esimees. 2003. aastal valiti ta peaministriks. Vaid paar kuud hiljem jäi haigeks riigi president, tema isa Heidar Alijev, kes määras oma järeltulijaks poja Ilhami. Tuletame meelde, et Aserbaidžaan peaks oma olemuselt olema siiski demokraatlik riik.

2003. aastal toimusidki valimised, mida saatsid meeletud protestid ja süüdistused häältega manipuleerimises. Ilham on olnud diktaatorlik riigijuht, kes on riigi nafta- ja gaasiraha kulutanud selleks, et opositsiooni vaigistada ja oma kombitsaid aina sügavamale ajada. Riik on väga suuri summasid kirjutanud ka riigi PRi peale ning lobitööks.

Mossac Fonseca skandaalist tuli välja, kui palju on mees koos oma kamraadidega loonud offshore piirkondadesse firmasid, mis omavad keeruliste skeemide kaudu vara mitmel pool maailmas. Olulisteks tegijateks on neis skeemides ka Alijevi poeg ja kaks tütart.

Loe veel

Ilham Alijevi palk presidendina vaid 230 000 dollarit aastas, kuid selge on see, et tema perekond on enda kätte saanud väga suure varanduse. Eriti lüpsavad nad riiki ennast. Nii näiteks on nad varjatult osalised riigi suures naftaäris. Ilhami poeg omab üheksat luksusjäärberit Dubais, millede väärtus on ligi 45 miljonit dollarit. Tema kahel tütrel on lisaks veel 30 miljoni eest Dubai kinnisvara. Aserbaidžaani seadused ütlevad selgelt, et kõrged riigiametnikud ei tohi omada eraärisid, aga see ei kehti laste ega abikaasade kohta. Ilhami tütar Arzu, kes on teletegija ja modell, omab miljonite dollarite väärtuses osalusi ettevõtetes. Lisaks on ta Silk Way Banki ning SW Holdingu üks omanikke. Viimane omakorda omab osalusi tosinas ettevõttes, millede seas on osa rahvuslikust lennufirmast ning ka riigi ametlik ehitushankija.

Tütar Leyla tegemised

Leyla Alijeva varade väärtus on hinnanguliselt ligi 200 miljonit dollarit. Ta on sündinud Moskvas ning käinud koolis Londonis. Õppinud on ta ka Euroopa Ärikoolis. Lisaks on ta isa eeskujul omandanud rahvusvaheliste suhete magistrikraadi Moskvas. Ta on SW Holdingu kaasomanik. Lisaks on ta Azerfone'i president, firma, mis omab 24% riigi mobiilsideteenustest. Ta on vanaisale pühendatud Heidar Alijevi Fondi asepresident. Seegi fond korraldab igasuguseid Aserbaidžaani promovaid kampaaniaid ja üritusi. Ta on ajakirja Baku looja ning toimetaja. Tegemist on muide Londonis ilmuva stiiliajakirjaga.

Äripäev avalikustas, kuidas väga suured Alijevite režiimi rahasummad liikusid ka Danske Banki Eesti filiaali kaudu. Loe, kuidas „Aserite pesumasina" kaudu huugas läbi Eesti 2,5 miljardit eurot, siit.