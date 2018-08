Danske Pank on Eesti haru rahapesuskandaali tõttu kaotanud ohtralt kliente

Taani riigiprokuratuur andis eelmisel nädalal teada, et nad algatasid panga suhtes kriminaaluurimise, sama on alustanud ka Eesti võimud, teatab Reuters.

Danske Pank on ise öelnud, et nemad on kliendibaasi sel aastal 900 konto võrra suurendanud.

Juunikuus kasutas 1 125 000 taanlast Danske teenuseid. Aasta alguses oli see number 1 153 000. Sellise uuringu koostas Voxmeter. Nad said vastuse 154 000 inimeselt ja nende statistiline viga on pluss-miinus 10 000 inimest.

„Mitmed vastajad ütlesid, et just Eesti haru rahapesu on nende rahulolematuse põhjuseks," ütles Voxmeteri tegevjuht Christian Stjer Reutersile.

Pank ise on alustanud sisejuurdlust ja selle tulemused peaks selguma septembris.