Danske rahapesu kahtlusalused ajavad koos konsultatsiooniäri

Erik Lidmets on varasemalt Postimehele kirjeldanud, kuidas käis suhtehalduri (ehk kliendihalduri) töö."Suhtehaldur on kõige madalamal tasemel töötav inimene, kes töötab otse kliendiga. Kogu raamistik luuakse talle ülevalt poolt. Meie tegevus oli suunatud juhtkonna poolt. Ka ülevalt poolt toodi suuri kliente," rääkis Lidmets toona.

Täna avalikustasid riigiprokuratuur ja keskkriminaalpolitsei, kuhu on jõutud aasta aega kestnud Danske panga rahapesu-uurimisega. Peaprokurör Lavly Perling ütles pressikonverentsil, et kinnipeetute-kahtlustatavate puhul on tegemist kliendihalduritega, kelle töö oli rahapesujuhtumeid just ära hoida.

Nimekiri kahtlusalustest:

Anatoli Ivanov

Erik Lidmets

Juri Kidjajev

Jevgeni Agnevštšikov

Marko Teder

Mihhail Murnikov

Anna Kurilenko

Natalja Komarov

Olga Tšetverikova

Oksana Lindmets