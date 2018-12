Danske rahapesuasjas on kinni peetud ka toonane privaatpanganduse juht, Kidjajev lasti lahti ka praegusest töökohast

Kuigi Danske skandaalis on rahapesu kahtlused ulatunud vahepeal 200 miljardi dollarini, uuritakse Alavere sõnul hetkel 25 miljardi kahtlase raha liikumist läbi Danske panga. "Selle aasta jooksul on Taani [Danske peakontor] teinud meile teavitusi umbes 7500 kliendi ja 25 miljardi ulatuses tehingute osas." Kahtlustatavate vara on arestitud 1,5 miljoni euro ulatuses, just nii suureks hindavad uurijad kriminaalselt teenitud tulu suurust. Arestitud on sularaha, pangakontodel olevat raha ja ka autosid. Alavere rõhutas, et kuigi Danskes olid olemas juhendid ja sisemised regulatsioonid, kuidas on õige tegutseda, kuid need toimisid vaid formaalselt. Sisuline kontroll oli puudulik ja aastatepikkune tegevus oli süsteemne, koordineeritud, eesmärgipärane ehk eesmärgiga teenida tulu.

Kas kinnipeetuid on vaja pikemaks vahi alla võtta, tuleb Alavere sõnul alles otsustada ning seda tehakse tänase päeva jooksul.

Ärileht kirjutas oktoobris Danske panga siseelust ning artiklis ütleb Juri Kidjajev napisõnaliselt, et on otsustanud Danske teemat mitte kommenteerida. „Teil on õigus – töötasin privaat- ja välispanganduse osakonna juhataja ja hiljem divisjoni juhina. Aga vaatamata sellele, et mul on oma arvamus, olen tõesti otsustanud mitte kommenteerida Danske teemat."

2012. aastal sai privaat- ja välispanganduse osakonnast eraldiseisev üksus. Selle juht Kidjajev allus otse Rehele, mis tähendab, et ta oli pangas oluline tegija ja mitteresidentide asjatundja. Ta lahkus Danskest nagu Rehegi 2015. aastal.

Tänast pressikonverentsi saab uuesti vaadata siit: