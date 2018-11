Danske rahapesujuurdlusse on otsapidi segatud ka mitu üleilmset suurpanka

Allikate sõnul on USA kriminaaluurijaid Saksa suurpangalt ja Bank of America koproratsioonilt küsinud tehingute kohta, mis neil maailma ühe suurimasse rahapesuskandaali sattunud Danske Eesti haruga on toimunud, vahendab Bloomberg. USA justiisministeerium uuris JPMorgan Chase & Co’lt, kui palju puutusid nad oma tegevuses Danske Eesti haruga kokku.

Kolm maailma suurpanka on Danske rahapesuskandaali tõmmatud seetõttu, et olid Tallinnas tegutsenud Danske Eesti haru korrespondentpankadeks. Teadupärast kahtlustatakse, et läbi selle haru liigutati ajavahemikus 2007-2017 200 miljardit eurot, millest suur osa võib olla kahtlast päritolud.

Allikate sõnul on küsimus sellest, kas suurpangad kontrollisid piisavalt Eestist tulnud tehinguid, vaid osa USA justiitsministeeriumi ja prokuratuuri juhitud juurdlusest. Kuigi uurimine on alles varases staadiumis, ei tundu hetkel, et pangad ise on selle sihtmärgiks. Ise nad ei soovinud teemat kommeteerida.

Kuigi korrespondentpankasid on mainitud nii regulatiivsetes kui ka Danske panga enda rahapesuaportis, ei ole neid nimetatud nimepidi. JPMorgan lõpetas Danskele korrespondentpanga teenuse osutamise 2013. aastal. Deutsche Bank ja Bank of America jätkasid seda 2015. aastani, rääkisid allikad.