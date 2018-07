Danske rahapesuskandaali paljastaja Bill Browder Ärilehele: tõendeid on enam kui piisavalt

Riigiprokuratuur algatas täna hommikul investor Bill Browderi avalduse põhjal kriminaalmenetluse Danske pangas toimunud ulatusliku rahapesu suhtes. Browderi sõnul on tõendeid uurimise alustamiseks olnud piisavalt ka varasemalt, kuid koostöö Eesti prokuratuuriga on olnud kõikuv.

"Mul on hea meel, et Danske rahapesuskandaal on saanud nii palju tähelepanu ning Eesti prokuratuur on otsustanud algatada kriminaalmenetluse," ütles Browder Ärilehele. Samas lisas ta, et koostöö prokuratuuriga on varasemalt olnud volatiilne.

Nimelt edastas Browder avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks ka 2013. aastal. "Menetlus algatati Venemaalt pärit vahendite väljakantimise kohta. 2017. aastal toimus aga uurimises muudatus ning seda hakkas juhtima uus prokurör Laura Vaik, kes lõpetas menetluse ning tagastas toona kinnipeetud raha," rääkis Browder. Browderi juhitav Hermitage Capital Management kaebas otsuse edasi, kuid prokuratuur vaidlustas kaebuse. "Nad võitsid tehniliste detailide põhjal," ütles ta.

Varasemalt põhjendas prokuratuur menetluse lõpetamist sellega, et puudusid piisavad tõendid. Ka täna rõhutas peaprokurör Lavly Perling Äripäevale kohe pärast menetluse alustamisest teatamist, et menetlus ei pruugi kaugele viia, sest kuriteo möödumisest on möödunud aastaid ja eri riikidelt võib olla keeruline infot saada. Viimase all peab ta silmas näiteks Venemaad, kes tihti Eesti poole küsimustele ei vasta.