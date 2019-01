Danske rahapesuskandaalis ilmnesid uued asjaolud: üle 31 miljoni jõudis Saksa ettevõtete kontodele

Nende ettevõtete peakontorid asusid Belize’il, Uus-Meremaal, Suurbritanniale kuuluvatel Neitsisaartel, Panamal ja Suurbritannias. Väljaannete käsutuses on 792 ülekande väljavõtted, mis tehti 321-le erinevale pangakontole ainuüksi Saksamaal.

Kakskümmend aastat rahapesu valdkonnas töötanud Michael Findeisen kritiseeris asjasse segatud Saksa pankasid selles osas, et nad ei ole olnud piisavalt hoolsad oma klientide üle järelevalvet teostades.

„Nad ei oleks tohtinud lasta sellist asja oma tähelepanu alt ära,” märkis ta. Saksa seadused on selles suhtes karmid – kui pank täheldab kahtlast tegevust, peab ta kohe tegutsema, et vältida rahapesu toimumist. Küll aga on väga raske tõestada rahapesu vahendite päritolu.

Danske rahapesuskandaali avastamisel võtmerolli mänginud Ameerika ärimees William Browder nimetas avalduses Eesti prokuratuurile, mida on jaganud ka Saksa väljaannetega, 26 inimese nime, kes tema hinnangul aitasid rahapesule Danske panga Eesti harus kaasa.

Ka on ta veendunud, et Danske Eesti haru kaudu pesti 230 miljoni dollari ulatuses Vene valitsuse raha, viidates nn Magnitski afäärile.