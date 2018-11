Danske skandaal. „Pank põles, aga pankurid tegelesid alarmi välja lülitamisega”

Avalikustaja Wilkinson ütles ettekandes, et ta proovis neli korda märku anda asjade halvast seisust Danske Banki Eesti filiaalis. Ta tõi paralleeli suitsuanduriga – vahel annab see valealarmi, vahel aga märku tulekahjust keldris, kus seda silmaga ei nähta. „Danske puhul läks andur käima neljal korral, tuli lõõmas kogu majas. Aga pank tegi alati kõik selleks, et alarmi välja lülitada,” näitlikustas Wilkinson.

Ta nimetas, et rahapesu oli piiriülene ja selles osales vähemalt kümme panka, sealhulgas ka Danske Banki Taani üksus ja Leedu filiaal. „Polnud ainult Eesti ja Taani, kõik maad kukkusid rahapesu vastu võitlemise mõistes läbi. Keegi ei tea, kuhu raha läks, viimasena nägid seda USA pangad ja raha sai puhtaks ja lülitus maailma pangandussüsteemi.”