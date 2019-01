Danske skandaali tagajärg: Taani tahab finantsinspektsiooni reformida

Toomas Randlo reporter RUS

Danske Bank Foto: Priit Simson

Taani valitsus plaanib rakendada meetmeid, millega loodetakse edaspidi välistada võimalust, et finantsjärelelvalve on pankadega liiga lähedalt seotud. Samm on ajendatud Danske panga rahapesuskandaalist.