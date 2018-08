Danske sulgeb aasta lõpuks Eestis kolm pangakontorit

Panga kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm ütles ERR-ile, et Danske Bank sulgeb ärikeskused Tartus, Jõhvis ja Pärnus 2018. aasta lõpuks. Kliendid saavad teha enamikke pangatoiminguid digiallkirjaga kinnitades, ilma füüsiliselt pangakontorisse tulemata. Tallinnas asuv peakontor jääb avatuks.

"Panga esindatus regioonides saab jätkuvalt olema tagatud näiteks notaritehinguteks," lisas ta.

See tähendab, et kui mõni Tartu klient tahab näiteks hüpoteeki ümber seada, tuleb panga esindaja Tartusse notari juurde kohale.

Aja jooksul vähendab Danske nii oma tegevust Baltikumis kui töötajate hulka. Seda, kui paljusid inimesi võib oodata koondamine, Talijärv ei täpsustanud ning märkis, et tegemist on sujuva protsessiga, mis sõltub kliendiportfelli vähenemise tempost.

"Meil on ka edaspidi kohalikud töötajad kõigis Balti riikides," ütles panga esindaja ning märkis, et lisaks on neil ka Leedus asuv teenuste keskus üle 2200 töötajaga.