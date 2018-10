Danske tegevjuhiks valitud panga töötaja tembeldas eestlased rahapesu peasüüdlasteks

"See on mulle väga suur au, et nõukogu tahtis määrata mind ühehäälselt Danske panga tegevjuhi kohale," kirjutas Jacob Aarup-Andersen mõned päevad tagasi sotsiaalmeedia võrgustikus LinkedIn. Ta märkis, et loomulikult tuli ka talle pettumusena, et Taani finantsinspektsioon seda otsust ei toetanud, kuid ta austab seda.

"Tegelikult pole aga asi minus. Meil on Danske pangas palju tööd veel ees, tõestamaks, et Eestit puudutavad sündmused ei peegelda tegelikult neid väärtusi, mille eest me seisma," jätkas Aarup-Andersen oma postituses.





Kuigi sellele järgnes pikk jutt sellest, kuidas Danske panga kõige väärtuslikumaks osaks on selle 20 000 töötajat ja kuidas pank teeb kõik endast oleneva, et igapäevaselt oma 3 miljonit klienti teenindada, on rahapesujuhtumis Eestile süü veeretamine ajanud paljudel eestlastel harja punaseks. Mitmed neist väljendasid oma meelsust otse Aarup-Anderseni LinkedIni postituse kommentaarides.

"Mitte "Eestit puudutavad sündmused", vaid sündmused Danske pangas, mis tegutseb Taani ametiasutuste järelevalve all. Millele ka Eesti ametiasutused korduvalt tähelepanu juhtisid," toonitas näiteks Nortali e-tervise osakonna juht Taavi Einaste.