Danske tegevjuht sunniti siiski päevapealt lahkuma

Eesti haru tegevuse tõttu rahapesuskandaali sattunud Danske pank on otsustanud määrata tegevjuhi kohale ajutisele Jesper Nielseni, vahendab Bloomberg. Kuigi tegevjuht Thomas Borgen andis oma taandumisest teada poolteist nädalat tagasi, oli siis veel tema viimane tööpäev lahtine.

Nüüd selgub, et pank on otsustanud Borgeni siiski "töökohustustest vabastada" seoses tema rolliga Euroopa suurimas rahapesuskandaalis. Nimelt avalikustas pank hiljuti sisejuurdluse tulemused, mille kohaselt käis aastatel 2007 kuni 2015 panga Eesti harust läbi üle 200 miljardi mitteresidentide raha, millest suur osa on kahtlast päritolu.

54-aastase Borgeni päevapealt taandumist on nõudnud nii Taani meedia kui ka panga aktsionärid pärast tema 19. septembril esitatud lahkumisavaldust. Palju kriitikat on saanud ka tema võimalik lahkumishüvitis, mis peaks jääma 2,8-3,6 miljoni euro vahele.

Seda, et Danske nõukogu otsustas Borgeniga töösuhte lõplikult lõpetada ja panna tegevjuhi kohusetäitjaks 1996. aastast Danskes töötanud Nielseni näitab analüütikute sõnul seda, et Borgeniga töösuhte lõpetamine on muutunud ka panga enda jaoks "väga kiireloomuliseks".

Investeerimisanalüütiku Per Hanseni sõnul on mitu põhjust, miks see otsus on panga jaoks mõistlik. "Danske pank arvatavasti leidis, et on oluline juba teha algust Borgeni-järgse ajastu kujunudamisega. Muidugi, investorid tahavad näha märksa pikaajalist lahendust," tõdes ta.