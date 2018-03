Danske tunnistas saamatust rahapesuga võitlemisel

Danske Banki keskkontor tunnistas esimest korda, et nende juhatus ei teinud piisavalt, tõkestamaks väidetavat rahapesu panga Eesti üksuses aastatel 2011-2014, vahendab Äripäev.

„Juhatus suhtub väga tõsiselt sellesse, et me polnud kunagi piisavalt head, hoidmaks enda Eesti harus ära rahapesu," ütles panga juhatuse esimees Ole Andersen.

Varem on Danske küll tunnistanud nende Eesti filiaali endiste juhtide halvale tööle, sealhulgas ka 2015. aastal ootamatult ametist lahkunud Eesti üksuse eksjuhi Aivar Rehe tegematajätmistele, ent seni pole Taanis asuv peakorter endale tuhka pähe raputanud.

Andersen kinnitas, et eelmisel aastal alanud uurimine Eesti üksuses toimuva üle on põhjalik. Uurijad ei ole Danskega seotud, et tingimata tagada objektiivsus ning täielikkus. Koostööd tehakse Danske juhi kinnitusel parimate ekspertidega nii Taanist kui ka piiri tagant.

Loe pikemalt Äripäevast.