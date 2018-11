Danske vilepuhuja on kohtunud suure hulga USA õiguskaitseorganitega

Britt Howard Wilkinson, kes on väidetavalt juhtis juba 2013. aastal oma juhtide tähelepanu Danskes sellele, kuidas pank annab heakskiidu kontode avamiseks riiulifirmadele, mis muuhulgas olid seotud nii Vene luureasutuste kui Vene presidendi Vladimir Putini sugulastega, vabastati hiljuti panga poolt seatud konfidentsiaalsuskohustusest, vahendab Financial Times.

Sellega andis Danske Wilkinsonile loa tunnistuste andmiseks nii USA justiitsministeeriumile, väärtpaberite ja börsikomisjonile, rahandusministeeriumi finantskuritegude uurimise võrgustikule kui ka tervele reale teistele USA õiguskaitseorganitele, rääkisid allikad lehele. Wilkinson astub sel nädalal tunnistustega üles ka nii Taani kui ka EL-i parlamendi ees.

„Vene element kogu asjas teeb sellest tugeva õiguskaitsejuhtumi USA jaoks,” rääkis John Coffee, kes on Columbia õigusteaduskonna professor New Yorgis. Tema sõnul on see kindlasti USA justiitsministeeriumi jaoks huvipakkuv juhtum, iseäranis, kui selgub, et Danske pank ei võtnud Wilkinsoni edastatud infot tõsiselt.

Financial Times on näinud mitmeid Wilkinsoni poolt Danske tegevjuhtkonnale saadetud e-kirju, kus britt juhtis tähelepanu Briti ettevõttele Lantana Trade, mille kasusaajad olid „ilmselgelt” teiste hulgas Putini perekond ja FSB (Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus). Kreml on seni lükanud neid süüdistusi tagasi, pressiesindaja sõnul „ei ole president Putinil mingit seots mainitud pangaga”.