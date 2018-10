Danske vilepuhujat süüdistatakse kahepalgelisuses: ta ei ole kangelane

“Ühest mehest tehakse kangelast, ei midagi muud. Ju on vaja meie aja kangelast. Las Wilkinson siis tunneb ennast kangelasena,” ütles Danske siseeluga pikalt kursis olnud inimene, kelle hinnangul kiidetakse Wilkinsoni asjatult.

Äripäevale kirjeldati, et vilepuhujal oli enne Danskest lahkumist sekeldusi olnud. Viidati, et Wilkinson sai kahtlaselt kliendilt hinnalise kingituse ja et ta kaitses väidetavalt ühte rahapesukahtlusega klienti, kui pank tahtis tema konto kinni panna.

