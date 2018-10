Danskel ja Luminoril on Eestis ühised pangaautomaadid. Viimane kaalub sellest loobumist

Tanel Saarmann reporter RUS

Foto: Rauno Volmar

Danske pangal on rasked ajad. Rahapesuskandaal on neile teinud korvamatut mainekahju. Eestis on aga omajagu pangaautomaate, kus ilutsevad koos Danske panga ja Luminori logod. Mõlema panga kliendid saavad sealt raha välja võtta. Danske puhul on alles jäänud vaid ettevõtjatest kunded, kuid Luminor teenindab ka eraisikuid. Kauaks neid automaate veel on?