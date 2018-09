Danskesse on investeeritud ka eestlaste pensioniraha

Viimaste aruannete järgi ehk augusti lõpu seisuga on Eesti pensionifondide raha otse Danske Banki võlakirjadesse investeerinud nii Swedbank, SEB kui ka LHV.

Kõikide fondide investeeringud on aga korralikult hajutatud ning skandaalse panga võlakirjad moodustavad fondide investeeringutest maksimaalselt 1 protsendi.

Swedbanki neljast pensionifondist kolm on paigutanud raha Danske Banki võlakirjadesse. Sama lugu on ka LHVga, kus pisike osa kolme pensionifondi rahast on suunatud rahapesuskandaali kistud Taani panga võlakirjadesse.

SEB Progressiivsest Pensionifondist leiab koguni kaks erinevat Danske Banki võlakirja, mille osakaal portfellist on aga kokku alla 1%.

