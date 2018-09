Danskest taanduv pangajuht saab lahkumistasuks kaks miljonit eurot

Danske Banki tegevjuht Thomas F. Borgen astus täna rahapesuskandaali tõttu tagasi. Süüdlaste otsimise mängus jäi tema seega justkui kaotajaks, kuid tema töölepingu eripära tõttu on tagatud vähemalt kuldne käepigistus.

Kui Borgen vallandatuks, peaks ta lahkuma tühjade kätega. Aga kuna ta lahkub ise, saab ta kaasa aastapalga, mis on u 2,3 miljonit eurot. Lisaks võib ta endale jätta aktsiad, mille sai ametisse astudes nn motivatsioonipaketi osana. Neid aktsiaid on Borgenil enam kui 18 000 ehk tänase kursiga u 455 000 euro eest. Lisaks on Borgenil veel enda soetatud DB aktsiaid, mis teeb tema portfelli väärtuseks kokku enam kui miljon eurot.

Borgen astus tagasi teatades, et peab võtma vastutuse, kuid leidis oma tagasiastumisteadaandes ka võimaluse rõhutamaks, et siiski pole tema süüdi. „Kuigi pangaväline analüüs näitab, et ma olen juriidilises mõttes täitnud mulle seatud kohustusi, arvan man, et kõigile osapooltele on parem, kui ma taandun,“ teatas Borgen.

Ajakirjanikud küsisid pangajuhilt, kas Borgen peab rahapesuskandaali tõttu taandumise järel väärikaks kuldse käepigistuse vastuvõtmist, kuid Borgen ei soovinud sellest kõnelda.

Sama küsimus esitati ka nõukogu esimehele Ole Andersenile, kes vastates oli väga ärritunud. „Igaüks võib meie majandusaasta raportist lugeda, missugused on meie lepingud,“ ütles Andersen.