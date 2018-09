Dansket ootavaid trahve on keeruline aimata

Kui ettevõtte, iseäranis aga panga nime Google’i otsingusse löömisel ei tule esimeseks vastuseks selle veebileht ega isegi Vikipeedia artikkel, vaid viimased asutuse kohta avaldatud uudised, siis on tõenäoliselt midagi väga-väga valesti.

Nädala alguses oli Danske Bank just selline pank, praeguseks on olukord veidi maha rahunenud.

Dansket ei ähvarda oht ainult kodumaalt ja Eestist, kus on algatatud kriminaalasi. Skandaali mõõtmetest annab aimu ehk see, et kahtlastes tehingutes on kasutatud 32 valuutat.

Allikas: Äripäev