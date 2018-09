Dansket võib ees oodata 500 miljoni eurone trahv

Samas ei pruugi see jääda ainsaks karistuseks, et Danske kaasust uuritakse ka teistes riikides. Bloombergi hinnangul võib pank saada kokku enam kui 1,2 miljardi eurot ulatuses trahve.

Eile avalikustati Danske panga uurimisraport, mille valguses astus tagasi panga juht Thomas Borgen ning raportis tunnistati, et 2007.-2015. aastal liikus läbi Eesti pangafiliaali ligi 200 miljardi euro ulatuses mitte-residentide raha.

Taani majandusminister Rasmus Jarlov ütles, et 535 miljoni euro suurune trahvisumma põhineb eeldusel, et pank teenis antud aastatega 200 miljonit eurot kasumit. See on ka põhjus, miks Danske tahab antud summa ühiskonna hüvanguks ära annetada.