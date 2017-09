Debatt ärimeeste vahel: Hanschmidt soovitab ettevõtteid müüa, Raasuke soovitab vastupidiselt kainet pead hoida

Majanduskonverentsil Äriplaan 2018 toimunud debatil arutasid Luminor Group AB tegevjuht ja juhatuse esimees Erkki Raasuke, suurettevõtja ja investor Ain Hanschmidt ning ABC Grupi juht Jüri Vips ettevõtetele tehtud soovituste üle.

Diskussiooni juhtis Äripäeva direktor Igor Rõtov.

Kuidas esines Jüri Ratas?

Raasuke: Suurepärane kõne. Ma ei mäletagi, et mõni Eesti poliitik oleks nii tulevikkuvaatava teksti avalikult rääkinud. Muidugi me ei tea, kes selle kokku pani, kuid peaminister esitab selle ikkagi oma mõtetena. Kui need sõnad teoks ka saaks oleks väga hea.

Hanschmidt: Enamasti proovivad peaministrid ettevõtjaid ikka noomida, aga Jüri Ratasel oli austust auditooriumi suhtes. Negatiivne on see, et need esitatud teesid ei ole alati päris tõsised. Kuidas on näiteks võimalik, et maksud ei ole meile olulised? Kui maksud muutuvad, siis muutub ka meie äriplaan.

Raasuke: Huvitav, et sa lugesid selle sealt välja. Ma lugesin välja, et kuna maksud ei ole olulised, siis me jätame need nüüd rahule.

Vips: Kelle jaoks on maksud olulised?

Rõtov: Ratas on mõista andnud, et nüüd on maksumuudatustega paus. Lähme edasi, Ardo Hansson näitas erinevaid majandusindikaatoreid. Kas me nüüd oleme selles faasis, kus kõik on hea? Me teame, et Rain Lõhmusel on hea, sest pangaduses on käivet teha imelihtne. Minu küsimus: oma järgmise aasta plaane tehes, kas teie kasum kasvab? Kas meie kuldaeg on tagasi tulnud?

Loe veel

Vips: Kui midagi väga hästi läheb, siis kunagi läheb halvasti. Kas nüüd tuleb idealistlik imedemaa, kus keegi ei pea tööd tegema? Seda ei juhtu. Riik vajab jätkusuutlikku ettevõtlust. Ma ei näinud ette ehituskulude kasvu, mis tegelikult on suur probleem, sest see lööb kinnisvarahinnad üles. Kui korra tänaval ära käia, siis näed, et meil on ehitajad Ukrainast Poola viisadega.

Hanschmidt: Ma olen iga kolme aasta tagant Äripäeva konverentsil käinud, kus ma alati midagi soovitan ettevõtjatele. Täna ma arvan, et järgmisel aastal hakkavad intressid kasvama, sest Euroopa Keskpank lõpetab varade kokkuostmise programmi.

Rõtov: mis on saanud Raasukese komisjoni ettepankutest?

Raasuke: jätame selle nime nüüd kõrvale, see oli majandusarengu töögrupp. Seitsmest ettepankust kajastusid kõik tänases peaministri kõnes. Mõningane pettumus oli see, mida koalitsioon kokku pani, aga õnneks ollakse teatud sammudest taganemas. Küll lapsesammudega, aga me lähme selles suunas, et teemad nagu haridus, innovatsioon, oleksid olulised. Mitte see, kas maksustada pontšikuid või mitte.

Kas tööjõud on teile probleem?

Vips: Meile ei ole. Meil ei ole selline äri. Ehitustöös on vaja välistööjõud kohale kutsuda, meil ei ole. Avalikult pannakse ühte patta oskustööline ja pagulane. Kui pagulast peame me üleval pidama, siis oskustööline ei ole koormus.

Hanschmidt: Ühel pool on tehnoloogia, teisel pool palgatõus.

Raasuke: Finantssektoris üleüldse tööjõud taandub.

Rõtov: Paar nõuannet ettevõtjatele?

Vips: Tehke tööd, nähke vaeva, siis tuleb armastus või pankrot. Tehke kaalutletud otsuseid laenu võttes. Eufooriasse pole mõtet majanduskasvust minna.

Hanschmidt: Järgmine aasta on parim aeg teha exitit ja müüa. Kui olete väsinud ja tüdinud, siis praegu on hea aeg müüa.

Raasuke: Ärge müüge küll. Taganttuul on tulemas, aga kainet pead tuleb hoida. Võib-olla on nüüd just oskuslikul tööl hea mõju. Aga ärge müüge küll.