DELFI TV ERISAADE | Eesti must häbiplekk. Kas elu ilma põlevkivita on võimalik?

Iga elaniku kohta paiskub Eestis õhku ligi 14 tonni CO2-te aastas. See on Euroopa rekord ja üks suurimaid numbreid maailmas. Meie suurimaks keskkonnamureks pole metsade raie ja pealekasvu vaheline suhe vaid vaikselt tossav põlevkivitööstus. See pole ainult oht loodusele vaid ka meie inimestele ja majandusele.

2016. aastal koondas Viru Keemia Grupp (VKG) ebasoodsate majandustingimuste tõttu põlevkivitööstuses ligi 500 töötajat ja see kõik võib iga hetk veelgi mastaapsemalt korduda. Seni on riiklik lahendus olnud kõige saastavamale tööstusharule erisuste ja soodustuste tegemine. Tegelikult oleks aeg end ette valmistada põlevkivitööstusest väljumiseks. Küsime videos, kas elu ilma põlevkivita oleks võimalik ja mis see meile maksma läheks? Hetkel on käimas ka rahvaalgatus, kus nõutakse põlevkivitööstusest väljumise strateegia loomist. Saate salvestamise ajal oli oma allkirja andnud 300 inimest. Tänaseks on seda teinud 500 inimest.