DELFI TV-s: Selgus EY Eesti Aasta ettevõtja 2017

9. märtsil kuulutati Kultuurikatlas pidulikul galaõhtusöögil välja EY Eesti Aasta ettevõtja 2017. Selleks sai ettevõte Cleveron ning ON24, mida veavad sõbrad Peep Kuld ja Arno Kütt.

Selgus ka Ettevõtja Elutööpreemia laureaat, kelleks sai kalandusettevõtja Mati Vetevool.





EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 nominendid olid:

- Arno Kütt ja Peep Kuld (pakiautomaatide ja robotite tootja Cleveron AS ning Eesti suurim mööblimüüja, veebikaubamaja ON24 AS)

- Urmas Hiie (Eesti suurim ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS Nord AS)

- Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker (restoranid OKO, NOA ja Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

- Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov (Baltikumi suurim laste mänguväljakute ning skatepark’ide tootja, pereettevõte Tiptiptap OÜ)

- Anti Tammo ja Raigo Tammo (Eesti suurim terasprofiil- ja silemetalluste tootja ja eksportija, pereettevõte OÜ T-Tammer)

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkurss toimus tänavu üheksandat korda. EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 esindab Eestit juunikuus Monacos toimuval Maailma Aasta Ettevõtja konkursil EY Entrepreneur Of The Year.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 žüriisse kuuluvad:

Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Hans H. Luik (Eesti Ekspress), Marika Priske (sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning eelmine Aasta Ettevõtja Jevgeni Kabanov (Zero Turnaround).