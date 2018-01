DELFI TV STUUDIO | Sotsiaalkaitseminister töötavate pensionäride rahalises kaotuses probleemi ei näe: enam ei tehta erandeid, kõigile on süsteem ühesugune

Delfi TV stuudios käis töötavatele pensionäridele osaks saanud „uusaastaüllatusest" rääkimas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL), kes esmakordselt tekkinud segadust selgitab ning opositsioonierakonna esindaja Kristen Michal (Reformierakond), kes on öelnud, et töötavate pensionäride kõrgemalt maksustamine tuleb kiirelt ära muuta. Vanemaealisi inimesi, kes pensioni ja palka saades sissetulekutes kaotavad, on ca 20 000.

Kaia Iva selgitas, et kui varasemalt on olnud tulumaksusüsteem pensionäridele ja tööealistele erinev, siis nüüd hakkab süsteem olema kõigile sissetuleku saajatele ühesugune. „Enam ei tehta erandeid," ütles Iva. „Eelmisel aastal oli üks grupp soodsamas olukorras. Sel aastal on tööealise töölkäija ja pensionärist töölkäija tulumaksusüsteem ühesugune. Nad maksavad ühesuguselt summalt ühesuguse tulumaksusumma. 20 protsendilise tulumaksumäär on kõigil ühesugune. Kas pensionär jätab sellepärast töö tegemata ja ennast teostamata? Selle muudatuse pärast kindlasti mitte," oli Iva veendunud.

"Vähe kõlanud" numbrid

Iva tunnistas, et uut maksusüsteemi tutvustades jäi ehk „vähe kõlama" asjaolu, et töötavate pensionäride kaotus võrreldes eelmise aastaga on suurem. „Aasta lõpus olid need numbrid siiski olemas, kirjutasin ise infokirju ja saatsin poliitikutele ka kirju laiali, et nad õiget infot annaksid."

Kristen Michal rõhutas, et tänased töötavad pensionärid maksavad enda sotsiaalmaksu kaudu ka teiste pensioneid osaliselt kinni. „Seni on kehtinud põhimõte, et rohkem panustamist ja pingutamist ei pea demotiveerima. Lisaks arutavad kõik, kust saada tööjõudu. Nüüd ütleme, et suure kogemusega inimesi pole meil vaja ning kui töötaja kaotab 36 eurot, siis pensionärist töötaja kuni 88 eurot. Mida kiiremini me selle olukorra muuta saame, seda parem. Ja kui mitte varem, siis valimistel 2019. aastal."

Iva sõnul oli valitsusläbirääkimistel IRLi soov, et kõigile hakkaks kehtima 500-eurone tulumaksuvabastus ja seda ületavalt osalt maksumäär 20 protsenti. Selleks aga katteallikaid ei leitud. Seepärast ongi nüüd süsteem, kus 500 eurot maksuvabastust saavad veel keskmise palga teenijad ja sealt edasi hakkab tulumaksuvaba osa vähenema. Teatavasti klassikalist astmelist tulumaksu IRL kehtestada ei lubanud.

Heade aegade ümberjagamine?

Michal kritiseeris sotsiaalkaitseministrit teravalt, öeldes, et Iva üritab inimesi lohutada, kuidas nn vasakpoolsed ütlesid, et võtame pea maha, aga nüüd võeti ainult jalg. „Kust valitsus selleks raha peaks leidma? Pingutades erastamistega, majanduskasvu nimel töötades. Ambitsiooni aga ei ole, vaid on võetud positsioon, et headel aegadel on võimalik rohkem ümber jagada. Ühiskond sellest rikkamaks aga ei saa. Tegelikult on aga töötavad pensionärid vaid üks osa maksusüsteemi segaduse all kannatajatest."

Michal arvas siiski, et 500 euro suurune tulumaksuvabastus on fakt järgmisele valitsusele. "Seda muutma ei lähe arvatavasti keegi. Aga liikuda tuleb päriselt ühetaolise maksusüsteemi suunas."