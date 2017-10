DELFI VIDEO | Ametiühingute Keskliit Rakvere lihatööstuse palgakriisist: kõik probleemid on lahendatavad

Täna toimus Rakvere lihatööstuse töötajate ja juhatuse koosolek, kus arutati palgaküsimust. Tegemist on jätkuga nädal aega tagasi alanud töötülile, mis päädis streigi ja kolme töötaja vallandamisega.

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) seisukohalt läks Rakvere lihatööstuse ametiühingu ja juhtkonna kohtumine hästi. „Tegime juhtkonnale teatavaks, et on loodud ametiühingu osakond ning valitud usaldusisik. Inimesed soovivad probleemi lahendust. Probleemiks on palk. Töötajate ettepanek on tööandjale üle antud ja uus kohtumine toimub kahe nädala pärast, kus tööandja annab oma vastuse,“ ütles EAKL-i organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

„Ametiühingu loomine aitab palju kaasa. Eesmärk ei ole alati streiki korraldada või töö seisma panna. Eesmärk on tööandjale tähelepanu juhtida, et on probleeme, mis vajavad lahendamist. Ametiühingu osakond sai loodud ka sellepärast, et töötajad ei teadnud, kuidas edasi käituda, milline oleks järgmine ametlik samm. Eelmisel reedel me kohtusime nendega ja andsime info edasi. Eesmärk on jõuda kokkuleppele, mitte teha streik,“ ütles ta.

Kuid mis saab siis, kui kahe nädala pärast või veel selle aastanumbri sees töötajad palgatõusu ei saa. Kas siis tuleb korraldada streik?

„Seda on raske öelda. Kõik oleneb läbirääkimistest ja sellest, mida tööandja vastab. Kui asi jõuab nii kaugele ja töötajatel on valmis, siis muud lahendust pole. Aga on olemas ka teised lahendused, pikett näiteks,“ ütles ta.

Küsimusele, milline on tema hinnang Rakvere lihatööstuse sisekliimale, vastas Arhangelski, et ei oska seda kommenteerida, kuid lahendused on alati võimalikud. „Täna ma ütlesin tööandjale, et edaspidi tuleks hästi läbi saada. Mõlemad pooled peavad saama hästi läbi. Töötajad saavad pöörduda usaldusisiku poole ja tööandja peaks usaldusisikut vastu võtma. Kõik on võimalik ära lahendada,“ sõnas ta.