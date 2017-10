DELFI VIDEO | Anne Mere: ma ei saa välistada, et osad tapamaja töötajad said viimati palgatõusu 10 aastat tagasi

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles, et ebaseadusliku tööseisakus on süüdi mõlemad pooled, kuid ametiühingu loomist ta vajalikuks ei pea.

"Alustame läbirääkimisi töötajate nelja esindajaga töötingimuste ja töökorralduste arendamise osas. Esimene koosolek on järgmisel teisipäeval," ütles Anne Mere.

Küsimusele, mis saab vallandatud töötajatest ning kas nad võetakse tagasi, vastas ta, et tööandja lõpetas kolme töötajaga töösuhted mitmel põhjusel ja ühel juhul oli tegemist vägivaldse suhtumisega teise töötajasse. "Neid töötajaid tööandja tagasi ei ennista," lisas ta.

"Viimased palgakorrektuurid tapamaja osadel töötajal viidi sisse 1. septembril ja 1. oktoobril," sõnas Mere. Küsimusele, kas palgatõus kehtis ka liinitöötajatele või ainult juhtidele, vastas ta, et juhtidele palgatõus tõus ei kehtinud.

Kas vastab tõele, et osad töötajad pole palgatõusu saanud kümme aastat? "Ma ei saa seda välistada," ütles ta.

Miks olukord eskaleerus palgaläbirääkimistest ebaseadusliku tööseisakuni?

"Tõenäoliselt peavad peeglisse vaatama mõlemad pooled. Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. Liin töötab hetkel edasi ja osad inimesed töötavad, osad mitte. Ma palusin hommikul kõiki tööle tagasi tulla ja jätkata normaalselt, sest meil sai järgmine läbirääkimine kokku lepitud," ütles Mere.

Küsimusele, kas on plaanis veel vallandada edasisi streikijaid, vastas Mere, et ei hakka hetkel ennatlikke järeldusi tegema. "Võtame tund-tunni haaval," sõnas ta.

Kas Mere näeb skandaali põhjuseks ka firma juhtimiskultuuri või siseõhustiku? "Eks me peame nüüd arutama, mida me saaksime teisiti teha. Isiklikult näen, et inimestega peab dialoogi pidama ka raskematel aegadel."

Küsimusele, kas oleks mõistlik luua töötajatele ametiühing, vastas ta, et see on töötajate otsustada. "Ei tea, kas ta nüüd kasuks on, aga siis oleks ametlik keha, kellega läbi rääkida. Otsest vajadust ma selleks ei näe, sest saime töötajate esindajatega kokku lepitud järgmise arutelu," ütles Mere.