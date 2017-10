DELFI VIDEO | Anne Mere: meil on Eestis 1350 inimest, ei saagi eeldada, et juhatuse liige teab detailselt palgatasemeid

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere sõnul läks tänane kohtumine ametiühinguga konstruktiivselt ning proovitakse parandada omavahelist koostööd ja suhtlust.

Täna toimus Rakevre lihatööstuse juhtkonna ja töötajate esindajate vaheline arupidamine. Tegemist on jätkuga nädal aega tagasi alanud töötülile, mil 64-st tapamaja töötajast 27 läksid streigile. Ettevõtte hinnangul on tegemist ebaseadusliku tööseisakuga, mille tagajärjel vallandati kolm streikijat.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere sõnul lõpetati kolme töötajaga lepingud erinevatel põhjustel.

Peale tööseisakut võttis töötajatega ühendust Eesti Ametiühingute Keskliit ning loodi lihakombinaadi ametiühing, valiti välja usaldusisik ja osakonna juhatus.

„Toimus kohtumine tööandja ja töötajate esindajatega, alustasime ametlikke läbirääkimisi, et parandada koostööd ja omavahelist suhtlust. Esimene kohtumine oli konstruktiivne,“ ütles Anne Mere.

Ta avaldas heameelt selle üle, et algselt plaanitud streik novembri alguses töötajate soovil ära jääb. „See ei ole hea moodus tülisid lahendada,“ sõnas ta.

Küsimusele, kas on töötüli valguses plaanis üle vaadata ka juhtkonna kollektiiv ning osakonna juhtide kosseis, vastas ta, et on analüüsinud olukorda ja kindlasti ei ole ta toimunu üle rõõmus. „Teeme siin omad järeldused, aga ma ei hakka siinkohal kommenteerima muudatusi,“ lisas Mere.

Kuidas on ikkagi võimalik, et juhtkond ei tea, et üks osakond pole 10 aastat palgatõusu näinud? „Meil on Eestis 1350 inimest, ei saagi eeldada, et juhatuse liige teab detailselt palgatasemeid, aga nagu mainisin, siis tegime omad järeldused sellest ja vaatame edasi,“ ütles ta. Küsimusele, milline on Mere enda palganumber, ta vastata ei soovinud. „Palganumber on konfidentsiaalne ja vastavalt töölepingule ei saa ma seda avaldada.“

Loe veel

Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson kritiseeris Rakvere lihatööstust tõstatades küsimuse, kas kolme streikiva töötaja vallandamine eelmisel nädalal toimus ikka seaduslikel alustel. Mere hinnangul käitus ettevõte vastavalt seadusele. „Tänase seisuga ei ole minuni jõudnud mingisugust infot, et keegi oleks pöördunud töövaidluskomisjoni,“ lisas ta.

Küsimusele, kas HKScani Soome emafirma on Rakveres toimuvaga kursis, vastas ta, et kahtlemata ollakse kursis kõigega, mis siin toimub. „Nad toetavad meid ja annavad vajadusel meile nõu,“ ütles Mere.