DELFI VIDEO | Juhan Parts: aktsiisipoliitika tuleb tagasi pöörata!

Juhan Parts esitas täna riigikogus ülevaate Euroopa Kontrollkoja tegemistest 2017. aastal. Muuseas kommenteeris ta videointervjuus Delfile ka Eesti päevapoliitikat.

Parts sõnas, et tema hinnangul on aktsiisipoliiitika olnud läbikukkumine. "Me ei ole nii palju rikkamad kui Läti, aktsiisipoliitika on läbi kukkunud ning see tuleb tagasi pöörata," sõnas ta.

Ta lisas, et kui alkoholipoliitika muutmine algas pihta Rõivase valitsuses, siis uus koalitsioon on viinud selle liiga kaugele. "Alkohol peabki kallim olema, aga me ei saa oma tulu kaotada piirikaubandusele," viitas ta, "lihtsates asjades ei saa me naaberriikidelt sisse saada,".