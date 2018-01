DELFI VIDEO | Juhan Parts: aktsiisipoliitika tuleb tagasi pöörata!

Juhan Parts esitas täna riigikogus ülevaate Euroopa Kontrollkoja tegemistest 2017. aastal. Muuseas kommenteeris ta videointervjuus Delfile ka Eesti päevapoliitikat.

Parts sõnas, et tema hinnangul on aktsiisipoliitika olnud läbikukkumine. "Me ei ole nii palju rikkamad kui Läti, aktsiisipoliitika on läbi kukkunud ning see tuleb tagasi pöörata," sõnas ta.

Ta lisas, et kui alkoholipoliitika muutmine algas pihta Rõivase valitsuses, siis uus koalitsioon on viinud selle liiga kaugele. "Alkohol peabki kallim olema, aga me ei saa oma tulu kaotada piirikaubandusele," viitas ta, "lihtsates asjades ei saa me naaberriikidelt sisse saada,".

Parts tõdes, et kuigi ta 2015. aastal toetas ta valimistel tulumaksuvaba miinimumi kasvatamist 500 euroni, siis see pole täna proportsionaalne muude maksudega. „Kaotame oma tööjõudu Soome, selles osas peame kohe midagi ette võtma,“ lausus ta. Ta tundis head meelt, et ideed kehtestada mitmeid muid makse (nagu näiteks automaks) on hetkel päevakorrast maas.

Küsimusele kuidas täita edaspidi riigieelarvet, pakkus ta Ühendriikide poliitikat. "Katteallika leidmist peaks käsitlema nagu Trump USAs tegutseb, natukene teistmoodi," kommenteeris ta olukorda, kui Eesti ei pruugi saada Euroopa liidust järgmisel eelarveperioodil nii suurt rahastust nagu senini.

"Kui me tõstame ühest august raha teise auku, siis see pole jätkusuutlik, meie probleem on riigi konkurentsivõime kasvatamine," rääkis Parts. Tema hinnangul on lubamatu, et Eesti konkurentsivõime on väiksem kui mõnel arenguriigil.

IRLi poliitikat valitsuskoalitsioonis pidas ta õnnestunuks, öeldes, et riigis aetakse IRLi poliitikat keskerakondlike detailidega. Oma parteikaaslase ning justiitsministri Urmas Reinsalu sõnavõttu, kus kutsus Tiit Ojasoo vastu allkirju kogujaid „kanakarjaks“, kommenteeris Parts väitega, et Reinsalu on paljude naiste sõber.

Parts arutles pikalt eesistumise õnnestumise üle, nimetades seda õnnestumiseks Eesti rahvale, kuid nentis, et digimajanduses on Euroopa liidul veel pikk maa minna, sest jäädakse maha suurimast konkurendist, Ameerika ühendriikidest.