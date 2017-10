DELFI VIDEO | Tapamaja ametiühing andis HKScanile kaks nädalat armuaega

Täna toimus Rakvere lihatööstuse omaniku HKScan Estonia juhtkonna ja vastloodud ametiühingu kohtumine. Ametiühing esitas oma palganõudmised, millele Anne Mere juhitud ettevõttel on nüüd aega kaks nädalat reageerida.

Esialgu plaanisid töötajad novembris juba uue streigi korraldada, kuid praegu lepiti kokku, et seda siiski ei tule. Ametiühingu poolt oli kohtumisel neli inimest, k.a vastvalitud usaldusisik.

Kui esialgu nõudsid töötajad 50-protsendilist ja hiljem 25-protsendilist palgatõusu, siis praegust nõudmist pooled ei avaldanud.

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid tööseisaku madala palga ja raskete töötingimuste tõttu. Neile kutsuti aga lõpuks politsei ja kolm inimest lasti lahti. Töötajate palgad on nende sõnul liiga madalad ja on pikka aega püsinud samal tasemel.

Juhatusega käis kohtumas Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisikuks valitud Andrus Saaremägi, kelle sõnul on palgatõusu tähtajast veel vara rääkida. Samas läksid tema sõnul kõnelused hästi. „Me leidsime konkreetsed punktid, millest kinni hoida, mitte üldised nagu varem,“ ütles ta. Täpsemate punktide all pidas Saaremägi silmas seda, et varasemalt vaatas juhtkond üldist tapamaja töötajate palgastatistikat, kuid nüüd suunati tähelepanu otseselt liiniosakonna töötajate palganumbrile.

HKSCAN, Rakvere lihakombinaat Foto: Ain Liiva

Kas tegemist on osakonnaga, kus oli viimane palgatõus 10 aastat tagasi? „Täpselt,“ vastas ta. „Nüüd teab juhtkond täpselt, mida vaadata. Nad ei olnud vist kursis isegi, et meie osakonna töötajatega on probleem.“

Küsimusele, kuidas on võimali, et juhid ei tea, et üks osakond pole nii pikalt palgatõusu saanud, vastas Saaremägi naerdes, et nii mõndagi juhtub siin maailmas veidras.

Algselt olid töötajad planeerinud ametlikku streiki alustada novembrist, kuid nüüd viidi valda avaldus, mille kohaselt jääb see ära. Saaremägi sõnul polnud tegemist juhatuse, vaid ametiühingusse astunud töötajate otsusega.

Tema sõnul on ametiühingust kahtlemata kasu. „Nüüd oleme kõik koos ja ei tunne ennast mahajäetuna ja jõuetuna. See on vastupidi, nüüd antakse soovitusi, kuidas olukorda parandada.“

Mis ajaks ametiühing palgatõusu näha loodab? „No tore oleks, kui see asi selle aastanumbri sisse satuks,“ vastas Saaremägi.