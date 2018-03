Denim Dreami poeketi omanik: teenindajal peab olema kirg müüa, aga seda kirge näeb aina vähem

Õismäel asuva Põldma Kaubanduse maja kontoriuksel tervitab sisenejaid silt: „Tööintervjuud toimuvad 4. korrusel.” Küsimusele, kas käib suurem värbamine, vastab firma omanik Heinar Põldma heatujuliselt, et silt on uksel kogu aeg, sest töötajaid otsitakse pidevalt. Tema poe klienditeenindajaks sobib heal juhul üks 50 kandidaadist. Varem oli asi hullem: sobis umbes üks sajast. Aga Põldma poodides on näha karmi konkurentsi tulemust, sest naljalt klient teksapaari või särgita ei lahku, ehkki premium-kaubamärkide tooted pole sugugi odavad. Põldma sõnul otsitakse töötajat valides müügikirge. Selline kirg on Põldmad ennast kogu elu saatnud.