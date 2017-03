Deutsche Bank andis ebapatriootliku soovituse: müüge saksa aktsiad maha!

Saksamaa suurim pank Deutsche Bank andis tõeliselt ebapatriootliku soovituse – müüge saksa aktsiad maha.

Investorid peaksid müüma saksa ettevõtete aktsiad, kuna need on Euroopa juhtivate aktsiaturgude seas kõige kallimad, arvestades hinna-raamatupidamisväärtuse näitu ja madalat dividenditootlust. Selline on Deutsche Banki strateegide vaade, eesotsas Wolf von Rotbergiga.

Saksa aktsiatel on häda käes, kui Euroopa tsükliliste aktsiate tootlus on kehvem kaitsvate seoktorite omadest, mis strateegide hinnangul on tulevikustsenaarium, kirjutab Bloomberg. Saksamaa börsibaromeeter DAX indeks on Euroopa börsisindeksitest koosseisult üks tsüklilisemaid ja kui aktsiate hindadesse on juba arvestatud euroala makrooptimismi üllatused, võib optimismist jääda väheseks.

Lisaks pessimismile saksa aktsiate suhtes soovitab Deutsche Bank hoida eemale ka Prantsusmaa aktsiatest. Prantsuse CAC 40 aktsiaindeksis on juba hindadesse arvestatud positiivsed majanduskasvustsenaariumid. Strateegid eelistavad Suurbritannia aktsiaid, kuna see aktsiaturg on loomult kaitsvam ja saab kasu naela nõrkusest ning ka Šveitsi ja Itaalia aktsiates tasub olla.