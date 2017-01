Suurbritannia finantsjärelevalve FCA määras Deutsche Bankile oma ajaloo suurima trahvi 163 miljonit naela (192 miljonit eurot) suurte puudujääkide eest rahapesu kontrollimisel. FCA teatel kanditi panga Venemaa ja Londoni osakondade kaudu Venemaalt välja miljardeid Eesti, Läti ja Küprose pangakontodele.

Ebaadekvaatse kapitalikontrolli tõttu sai Deutsche Banki Venemaa osakond teostada kokku üle kuue miljardi USA dollari väärtuses nn "peegeltehinguid", vahendas Reuters. See tähendab, et panga Venemaa osakonna kaudu osteti rublade eest väärtpabereid ja hetk hiljem müüdi need Londonis dollarite eest maha, kusjuures raha jõudis pangakontodele Eesti,Lätis ja Küprosel.

See skeem viitab FCA teatel selgelt finantskuritegevusele; sellele, et ligi 2400 tehingu eesmärk oli rublade väljakantimine Venemaalt ja raha konverteerimine USA dollariteks.

Samuti täitis Deutsche Bank FCA teatel 3,8 miljardi dollari väärtuses ühekordseid kahtlasi tehingukorraldusi.

Deutsche Bank sai "peegeltehingute" eest trahvi ka USAs, kus pangale määrati 425 miljoni dollari suurune karistus.