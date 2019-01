Deutsche Bank sattus Danske kahtlase raha tõttu USA keskpanga hambusse

See tähendab, et Danske panka Eesti filiaali kaudu toimunud maailma ühe suurima rahapesuskandaali uurimine muutub intensiivsemaks.

USA keskpank on oma uurimisega algusfaasis, kus püütakse leida vastuseid, kas Deutsche Bank monitooris adekvaatselt Deutsche Banki USA äri, kus kaudu voolas Danske Banki Eesti kontori kliendide poolt algatatud kahtlaste tehingute raha.

Danske Bank, kes kasutas USA dollari arveldusteks Deutsche Banki, on tunnistanud umbes 200 miljardit euro ulatuses kahtlase päritolu võimalusega raha liigutamist läbi Eesti haru ajavahemikus 2007-2015.

USA nõuab, et tema jurisdiktsioonis tegutsevad pangad kontrolliks kliente ja nende rahaliigutusi, avastamaks võimaliku rahapesu ja teavitama kahtlastest tehingutest võime. Danske Banki vilepuhuja Howard Wilkinson on märkinud, et Danskest pärit kahtlane raha käis läbi Deutsche Banki USA üksuse. Deutsche Bank teatas, et nad teevad USA keskpangaga uurimise osas koostööd.

Deutsche Banki juhatuse esimees Christian Sewing teatas möödunud nädalal, et nad algatasid järgmise sisejuurdluse panga rolli kohta Danske Banki korrespondentpangana, kuigi märgiti, et nad pole avastanud mingeid vääriti toimetamisi. Ta palus mitte juba ette inimesi risti lüüa, kuna panga töötajad on süütud senikaua, kuni pole tõestatud vastupidist.

Danske kasutas rahvusvahelisteks arveldusteks Deutsche Banki, Bank of Americat ja JPMorgan Chase'i. Bloomberg kirjutas novembris, et USA justiitsministeerium kontakteerus Deutsche Bankiga ja nõudis pangalt rutiinseks kontrolliks suurt andmehulka. Tollal polnud vähimatki märki, et ühtegi nendest kolmest korrespondentpangandust pakkunud pangast oleks võetud uurimise alla.