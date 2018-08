Deutsche Banki rahapesuvastase võitluse raudrüüs on suured mõrad

Pank teatas Reutersile, et ülevaated näitasid, et nende protsessid on liiga keerulised. Nad teevad parandusi, kuid üleüldiselt oli kuritegude vältimiseks kontroll efektiivne.

„Me peame parandama sisemiste protsesside tingimusi,“ seisis ülevaates.

Asjaga kursis olev allikas ütles Reutersile, et Euroopa Keskpank kutsus juuli lõpus Deutsche Banki juhatuse liikme vaibale, et arutada kontrollprotseduuride üle.

2017. aasta jaanuaris nõustus Deutsche Bank maksma USA ja Suurbritannia regulaatoritele 630 miljonit dollarit trahvi, kuna pank lasi läbi teeseldud tehingute Moskva, Londoni ja New Yorgi vahel pesta raha ja viia Venemaalt välja kümme miljardit dollarit.

Venemaa osas leiti juunikuises dokumendis, et probleemide seas on see, et pank ei kontrollinud kliendi aadressi ega selle olemasolu ning ei suudetud ka kontrollida klientide rahade päritolu. Samuti leiti puudusi poliitiliste sidemetega isikute tuvastamisel. Finantskuritegudega võitlemiseks on vaja tuvastada poliitiliste sidemetega isikud, kuna nad kujutavad oma positsioonilt keskmisest kõrgemat altkäemaksu ja korruptsiooniriski. Samuti võivad sellised isikud olla rahvusvahelsite sanktsioonide sihtmärgiks.

2017. aastal teatas New Yorgi finantsregulaator, et Deutsche Banki „peegeltehingud“ näitasid üldlevinud ja teada nõrkusi Venemaa operatsioonide KYC protsesside osas.

Deustche Bank teatas Reutersile vastuses, et nende rahapesuvastase ja KYC riskide tuvastamise protseduuriid on väga efektiivsed. See käib siiski üleilmse grupi taseme kohta.

Juulikuises dokumendis on kirjas, et seejärel kui pank palkas audiitorid teostama kliendituvastusi, paranes tuvastusmäär 67 protsendini.