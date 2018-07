Digihüpe ehituses aitaks kokku hoida sadu miljoneid eurosid aastas

Kui Eesti on enamikus valdkondades olnud digiarengus eesrindlik ja suutnud tööprotsesse e-lahenduste abil efektiivsemaks muuta, siis ehitussektor paistab teiste hulgas silma musta lambana. Suurim probleem on väike lisandväärtus, mis on töötaja kohta üle kahe korra väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt.