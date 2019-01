Digiteenuste ettevõte Levira investeerib Eesti startupi Votemo (endise nimega Clappy) 150 000 eurot

Votemo eesmärk on pakkuda televaatajatele võimalusi, kuidas saates sisuliselt kaasa rääkida ja saate käiku mõjutada. Hääletamise ja kommenteerimise lahendused, küsimuste ja emotsioonide saatmine otsestuudiosse on vaid mõned teenused, mida Votemo pakkuda plaanib.

“Usume, et koostöö Votemoga annab Levirale võimaluse pakkuda klientidele uudseid teenuseid ning äratada uute klientide huvi. Jätkame ühiseid messiväljapanekuid ja ühispakkumisi ka käesoleval aastal,” ütles Levira meediateenuste arendusjuht Martti Kinkar.

Telekanalid näevad Votemo teenustes võimalust lisateenimiseks ja televaatajate tähelepanu oma sisul hoidmiseks. Juba täna kasutab iganädalaselt üle 60% televaatajatest teleri ees paralleelselt teist nutiseadet, mistõttu on suur tõenäosus, et vaataja kaob poole saate pealt sotsiaalmeediasse. Votemo lahendused aitavad seda tõenäosust vähendada.

“Otse-TV on oma olemuselt unikaalne. Iga otsesaade on sotsiaalne sündmus, mis ühendab vaatajad üheks megavõrgustikuks. Meie eesmärk on anda televaatajatele võimalus otsesaates kaasa rääkida ja oma meelsust väljendada,” rääkis Votemo kaasasutaja ja tegevjuht Dagmar Mäe.

“Votemo teeb juba täna koostööd paljude meedia- ja telekomiettevõtetega Eestis ja välismaal ning on esimese tegutsemisaasta jooksul võitnud mitmeid auhindu. Nüüd, kus toode on valmis ja testitud, on järgmine samm võita koos suuremate Euroopa telejaamade südamed ja siin saab Levira abiks olla,” lisas Martti Kinkar.