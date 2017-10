Diisliskandaal jätkub: Volkswageni endine tippjuht arreteeriti

Münchenis võeti vahi alla endine Volkswageni tippjuht Wolfgang Hatz. Tegu on seni kõige kõrgemal positsioonil Volkswageni töötajaga, kes 24 miljardi dollari suuruses nn diisliskandaalis arreteeritud on.

58-aastane Hatz pääses esialgu kahtluse alt, kuid võeti nüüd uute asjaolude selgumisel siiski vahi alla. Saksamaal on peale tema arreteeritud ainult 60-aastane Itaalia kodanikust Giovanni Pamio, kes eelmisel aastal Audist vallandati. Pamio ja Hatz on head tuttavad, kes kunagi ka ühiselt Fiati heaks töötasid.

Augustis pandi aga USAs 3 aastaks vangi 63-aastane James Liang, endine Volkswageni insener, kes aitas autofirmal välja töötada heitmenormidest kõrvale hoidumiseks mõeldud seadet. Samuti pidi ta maksma 200 000 dollarit valuraha. USAs on lisaks kohtu all veel 7 inimest.

Kaks aastat tagasi tunnistas Volkswagen üles, et on tuuninud pea 11 miljonit diiselmootorit üle maailma, sealhulgas 0,6 miljonit USAs, et need näitaks heitmetestidel tegelikele heitmemääradele mittevastavaid tulemusi.Volkswagen installeeris oma diislimootoriga mudelitele regulaatoreid eksitavat tarkvara 2006.-2015. aastatel.

Jaanuaris jõudis ettevõte USA valitsusega 4,3 miljardi dollari suuruse kahjutasu maksmises kokkuleppel. Enne seda oli Volkswagen juba eraldanud 17,5 miljardit dollarit tarbijate võimalike kompensatsiooninõuete rahuldamiseks.